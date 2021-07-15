Погода в Ижевске 15 июля: +29°C и кратковременные дожди

Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 июля, четверг, а значит, до конца рабочей недели осталось не так уж и много времени. «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днём столбик термометра поднимется до +27…+29°C. Ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможны грозы, на небе — переменная облачность. Ветер западный, 7 — 12 м/с.

В республике сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяных массивов (4 класс). Местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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