Погода в Ижевске 19 августа: до +33 и без осадков

В ближайшие дни сохранится аномальная жара Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 августа, четверг. «Комсомолка» желает вам хорошего дня и рассказывает, какой сегодня будет погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +30…+33 градусов. На небе — переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 3 — 8 м/с.

До 20 августа сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Из-за этого леса республики закрыли для посещения. До 23 августа установилась аномально-жаркая погода, температура воздуха будет выше нормы на 7 градусов. С 19 по 22 августа ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Подробнее о погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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