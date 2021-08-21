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Общество21 августа 2021 16:59

Движение на дороге Сарапул – Каракулино в Удмуртии затруднено из-за пожара

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации
Полина Андрианова
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На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Удмуртии из-за пожара временно затруднено движение по дороге напротив села Арзамасцево. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД по республике.

На месте сотрудниками Госавтоинспекции организовано регулирование дорожного движения.

Сложная дорожная обстановка из-за дыма

Сложная дорожная обстановка из-за дыма

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Пресс-служба ГУ МЧС по республике пояснила: горит древесно-кустарниковая растительность. На месте работают специалисты. Угрозы для населенных пунктов нет.

Каракулинский район, Удмуртия
Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии https://vk.com/gumchspour

Будьте внимательны!

UPD в 19 часов вечера:

«Уважаемые участники дорожного движения. Движение на автомобильной дороге с. Каракулино - г Сарапул, возле с. Арзамасцево, полностью восстановлено, угроза безопасности дорожного движения устранена. Безопасных всем дорог», – сообщила пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.

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