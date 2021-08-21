Движение на дороге Сарапул – Каракулино в Удмуртии затруднено из-за пожара

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
В Удмуртии из-за пожара временно затруднено движение по дороге напротив села Арзамасцево. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД по республике.
На месте сотрудниками Госавтоинспекции организовано регулирование дорожного движения.
Сложная дорожная обстановка из-за дыма
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Пресс-служба ГУ МЧС по республике пояснила: горит древесно-кустарниковая растительность. На месте работают специалисты. Угрозы для населенных пунктов нет.
Будьте внимательны!
UPD в 19 часов вечера:
«Уважаемые участники дорожного движения. Движение на автомобильной дороге с. Каракулино - г Сарапул, возле с. Арзамасцево, полностью восстановлено, угроза безопасности дорожного движения устранена. Безопасных всем дорог», – сообщила пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.
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