Движение на дороге Сарапул – Каракулино в Удмуртии затруднено из-за пожара

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Удмуртии из-за пожара временно затруднено движение по дороге напротив села Арзамасцево. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД по республике.

На месте сотрудниками Госавтоинспекции организовано регулирование дорожного движения.

Сложная дорожная обстановка из-за дыма Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Пресс-служба ГУ МЧС по республике пояснила: горит древесно-кустарниковая растительность. На месте работают специалисты. Угрозы для населенных пунктов нет.

Будьте внимательны!

UPD в 19 часов вечера:

«Уважаемые участники дорожного движения. Движение на автомобильной дороге с. Каракулино - г Сарапул, возле с. Арзамасцево, полностью восстановлено, угроза безопасности дорожного движения устранена. Безопасных всем дорог», – сообщила пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Пожар на нефтяном месторождении ликвидирован в Удмуртии

- Один человек пострадал в массовом ДТП в Ижевске

- 64-летний водитель сбил двух женщин в Удмуртии

- 43 жителя Удмуртии погибли на воде с начала купального сезона 2021