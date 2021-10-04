Три тротуара в Ижевске отремонтируют до 30 октября

Три тротуара осталось отремонтировать в Ижевске до 30 октября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом сезоне в Ижевске осталось отремонтировать три тротуара: на улицах Красной, Автозаводской и Песочной. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Закончат дорожные работы к 30 октября.

Всего в этом году отремонтировали 30 тротуаров в рамках проекта «Пешеходный Ижевск». Во время ремонта позаботились и о маломобильных жителях: на всех объектах занижен бордюрный камень и есть тактильная плитка.

Власти уже готовят список объектов для ремонта на следующий год. Объем работ будет таким же.

Также в этом году отремонтировали девять дорог.

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