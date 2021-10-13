Впервые после инцидента с жесткой посадкой вертолета в Удмуртии возобновлены полеты санавиации

23 сентября вертолет санавиации жестко приземлился на крышу гаража РКБ №1. Фото: Сергей Грачев

Санавиация Удмуртии возобновила полеты после перерыва, связанного с жесткой посадкой санитарного вертолета «Ансат» на территории 1-й РКБ Ижевска. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на руководителя обособленного подразделения «Ижевск» АО «РВС» Андрея Ускова, расследование инцидента продолжается, а совершивший жесткую посадку пилот временно отстранен от полетов.

«95% пациентов, которые транспортируются вертолетом санавиации – это пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, сердечно-сосудистыми нарушениями, пациенты после ДТП, нуждающиеся в срочной помощи. Счет в этих случаях идет на минуты, и от скорости оказания медицинской помощи зависит дальнейшая жизнь человека. Официального запрета на осуществление полетов нет, поэтому было принято решение продолжать работу», - приводит пресс-служба слова и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергея Стрижнева.

Для возобновления полетов компания-перевозчик предоставила новый вертолет «Ансат» 2019 года выпуска. Управлять им будут два пилота, летный стаж каждого из них превышает 20 лет.

Отмечается, что с 1 сентября санавиация региона совершила 15 вылетов; в 13 случаях пациентов доставили в республиканские медицинские центры.

Напомним, 23 сентября вертолет санавиации жестко приземлился на крышу гаража РКБ №1 в Ижевске. На момент происшествия в вертолете находились четыре человека, среди них – транспортируемый пациент. При посадке легкое сотрясение получил фельдшер. Доставленного вертолетом санавиации пациента успешно прооперировали. По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, причиной жесткой посадки мог стать сильный ветер.

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