Получить вакцину ижевчане могут в поликлинике по месту жительства или в пункте вакцинации в Центре общественного здоровья. Фото: Сергей Грачев

За десять дней темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии выросли в 3 раза

По данным на 15 октября, в среднем в республике ставят около 6 тысяч прививок за сутки

С 5 по 15 октября вакцинацию первым и вторым компонентом вакцины от коронавируса, а также однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» прошли 38,5 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«По данным на 15 октября, сейчас средний темп вакцинации составляет около 6 тысяч аппликаций в сутки. По сравнению с началом октября он вырос почти в три раза. Мы видим, что с введением обязательной вакцинации активность граждан значительно увеличилась. И это очень радует, потому что именно вакцинация на сегодня единственный эффективный способ справиться с ростом заболеваемости», - отметила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук (цитата по пресс-службе министерства здравоохранения республики).

Напомним, по состоянию утро на 15 октября хотя бы один компонент вакцины получили 429 642 жителя Удмуртии. Из них 333 987 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 58 947 человек. Всего в республике планируется привить 924 тыс. человек, или 80% взрослого населения.

На данный момент привиться о коронавируса может лицо старше 18 лет. Получить вакцину можно в поликлинике по месту жительства или в пункте вакцинации в Центре общественного здоровья (пл. им. 50 лет Октября, 21). Пункт работает ежедневно, в будни с 08:00 до 19:00, в выходные дни – с 10:00 до 16:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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