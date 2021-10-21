Погода в Ижевске 21 октября: порывистый ветер, мокрый снег и до +5 °С

Первый снег обещаю сегодня в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Добрейшего утра, Ижевск! Сегодня четверг, 21 октября, и сейчас «Комсомолка» расскажет о погоде на сегодня.

Одевайтесь потеплее и не забудьте зонты! Гидрометцентр Удмуртии во второй половине дня обещает осадки в виде снега и дождя. Местами, особенно в северных районах, есть вероятность образования на дорогах снежного наката. Снег перейдет в дождь, который будет идти всю ночь. Водителей призвали скорее перейти на зимнюю резину. О том, где лучше всего это сделать, мы рассказали здесь.

Осложнит ситуацию сильный ветер, порывы которого, по прогнозам синоптиков, будут достигать 15–18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +5 градусов Цельсия.

Ночью столбик термометра упадет до -1...-3 градусов. Осадков не ожидается, но возможен небольшой туман.

О том, какой погоды нам ждать от природы в течение всей недели, мы писали в этом материале.

Прекрасного вам и позитивного, несмотря на погоду, рабочего дня, дорогие ижевчане!

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