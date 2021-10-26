Погода в Ижевске 26 октября: мокрый снег и гололедица

26 октября пройдет мокрый снег Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 26 октября. Надеемся, вы заряжены энергией на очередной трудовой день. А «Комсомолка» расскажет, какие сюрпризы подготовила погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня столбик термометра поднимется всего до +1…+3. Днем пройдут снег и мокрый снег. Утром местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

О прогнозе на неделю мы рассказывали здесь.

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