У ТЦ «Сигма» в Ижевске установили новогоднюю елку

Наш журналист прогуливался неподалеку и снял процесс установки на видео. Фото: Анастасия Михайлова
У ТЦ «Сигма» в Ижевске (пер. Широкий, 53) накануне вечером, 24 ноября установили новогоднюю елку. Наш журналист прогуливался неподалеку и снял процесс установки на видео.
Фото: Анастасия Михайлова
На этой видеозаписи можно увидеть, как елку устанавливают при помощи подъемного крана:
А здесь снимающий сфокусировался на гирлянде, в которую скоро «приоденется» новогоднее дерево.
Напомним, вечером 24 ноября на Центральной площади также начали устанавливать главную елку Ижевска. А первая в этом году городская елка появилась у ТЦ «Мой Порт» на перекрестке улиц Удмуртская – Кирова.
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