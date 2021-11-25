У ТЦ «Сигма» в Ижевске установили новогоднюю елку

Наш журналист прогуливался неподалеку и снял процесс установки на видео. Фото: Анастасия Михайлова

У ТЦ «Сигма» в Ижевске (пер. Широкий, 53) накануне вечером, 24 ноября установили новогоднюю елку. Наш журналист прогуливался неподалеку и снял процесс установки на видео.

Фото: Анастасия Михайлова

На этой видеозаписи можно увидеть, как елку устанавливают при помощи подъемного крана:

А здесь снимающий сфокусировался на гирлянде, в которую скоро «приоденется» новогоднее дерево.

Напомним, вечером 24 ноября на Центральной площади также начали устанавливать главную елку Ижевска. А первая в этом году городская елка появилась у ТЦ «Мой Порт» на перекрестке улиц Удмуртская – Кирова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 25 ноября 2021 года: елка на Центральной площади, девочка на ТВ-шоу «Вундеркинды» и вакцинация от гриппа

Актер из Ижевска Сергей Гилев стал «прорывом года» по версии журнала «ОК!»