Поиски упавшего вертолета Ми-2 в Удмуртии велись на площади более 100 квадратных километров

Поиски продолжались около 10 часов. Фото: МЧС по УР

Общая территория поисков вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Завьяловском районе Удмуртии, с учетом помощи спасательной авиации превысила 100 квадратных километров. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

«Наземные группы прошли в темноте по пересеченной лесной местности несколько десятков квадратных километров. В 00:09 в чаще хвойного леса в 80 метрах от дороги одна из групп обнаружила вертолет с экипажем», - рассказал он.

По предварительным данным, пилот получил травмы, несовместимые с жизнью. Все расходы по его погребению взял на себя работодатель.

«По решению главы республики семье погибшего будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей», - сообщил Семенов.

Напомним, 27 декабря недалеко от села Азино в Завьяловском районе Удмуртии потерпел крушение патрульный вертолет Ми-2 с двумя членами экипажа на борту. Поиски воздушного судна и экипажа заняли 10 часов. Командир вертолета скончался на месте. Пассажира доставили в 1-ю РКБ в тяжелом состоянии; у него диагностированы переломы таза и локтя и общее переохлаждение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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