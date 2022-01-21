Гороскоп на 22 января: Стрельцы получат бесценный жизненный опыт, а Весам стоит быть сдержаннее

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Звезды советуют не спорить с начальством и не искать черную кошку в темной комнате. При соблюдении этих двух правил день сложится просто отлично.

ТЕЛЕЦ

Прислушайтесь к своей интуиции. День довольно спокойный, но вечером вероятны не самые приятные сюрпризы на личном фронте.

БЛИЗНЕЦЫ

Очень многое будет зависеть от того, насколько хорошо вы умеете слышать других людей. Где-то на горизонте маячит большая любовь.

РАК

Никто не будет решать ваши проблемы за вас, даже не надейтесь. От походов по магазинам лучше отказаться.

ЛЕВ

Удачный день, особенно первая его половина. Вечером возможна неожиданная встреча со старым знакомым. Помните – сегодня качество намного важнее количества, это касается всех сфер жизни.

ДЕВЫ

Не перекладывайте ответственность за свои ошибки на других. Идеальный день для занятий спортом.

ВЕСЫ

Откажитесь от бурного проявления своих эмоций – этим могут воспользоваться недоброжелатели.

СКОРПИОН

Могут возникнуть значительные финансовые проблемы. Не отказывайтесь от помощи родных и близких людей.

СТРЕЛЕЦ

Бывают дни, которые нужно просто пережить и забыть, как страшный сон. К сожалению, сегодня именно такой день. Положительный момент в том, что вы получите бесценный жизненный опыт.

КОЗЕРОГ

Простым день точно не назовешь – придется решать сразу несколько проблем одновременно. Тем не менее, звезды намекают, что вы справитесь.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня категорически нельзя торопиться. Тщательно взвешивайте каждое свое решение.

РЫБЫ

У вас появится прекрасная возможность резко изменить свою жизнь. Не бойтесь и смело идите навстречу своей мечте.

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