Гороскоп на 25 января: Тельцам стоит обратить внимание на свое здоровье, а Раки сделают шаг к исполнению давней мечты

Что ждет наших читателей во вторник? Фото: unsplash.com

ОВЕН

«Рисковые» Овны окажутся в выигрыше. Не лучший день, чтобы строить планы и надеяться на помощь со стороны.

ТЕЛЕЦ

Стоит обратить внимание на свое здоровье. Помните – «несерьезных» болячек не бывает. Вечер лучше провести с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ

Лучше отказаться от больших физических нагрузок. В целом день довольно удачный, особенно вторая его половина.

РАК

Сегодня вы сделаете важный шаг к исполнению давней мечты. Вероятны небольшие проблемы на личном фронте.

ЛЕВ

Вы услышите много критики в свой адрес, но большую ее часть стоит пропустить мимо ушей. Звезды обещают довольно веселый вечерок.

ДЕВА

Не бойтесь проявить инициативу в амурных делах. И доверьтесь своей интуиции.

ВЕСЫ

Не торопитесь с принятием решений, тщательно анализируйте возможные последствия. Важные дела лучше передвинуть на вечер.

СКОРПИОН

Идеальный день, чтобы научиться чему-то новому. Звезды советуют хоть иногда отдыхать.

СТРЕЛЕЦ

Вы окажетесь перед непростым выбором, от которого будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. Вечером вероятны значительные финансовые поступления.

КОЗЕРОГ

Удивительно удачный день, который запомнится вам надолго. Звезды рекомендуют больше верить в себя и не обращать внимания на критику со стороны.

ВОДОЛЕЙ

Вам поступит предложение, от которого невозможно отказаться. Но отказаться все-таки стоит.

РЫБЫ

Вы узнаете не самый приятный факт о своей второй половинке, будьте к этому готовы. Во всем остальном день как минимум неплохой.

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