41-летнюю жительницу Ижевска избили до смерти в квартире на Воткинском шоссе

Трагедия произошла в одной из квартир на Воткинском шоссе. Фото: СУ СКР по УР

20 января в 21:40 в квартире на Воткинском шоссе в Ижевске было обнаружено тело 41-летней женщины со следами насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«В совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), подозревается не работающий, злоупотребляющий спиртными напитками, ранее судимый 55-летний сожитель погибшей», - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, накануне случившегося нетрезвый подозреваемый поссорился с сожительницей на почве ревности. В ходе конфликта мужчина ударил женщину головой о стену, после чего уронил на пол и несколько раз ударил руками по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемого задержали, в скором времени его заключат под стражу.

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