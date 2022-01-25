До -8°C и переменная облачность ожидаются в Ижевске 25 января

Синоптики прогнозируют южный ветер. Фото: Амир Закиров

Днем 25 января в Ижевске ожидается переменная облачность. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, температура воздуха составит -6,-8°С. Осадков не ожидается.

«В начале рабочей недели территория Удмуртии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона», - говорится в сообщении.

Региональные синоптики прогнозируют южный ветер, его скорость составит 3-8 м/с.

Яндекс.Погода несколько менее оптимистична – по данным сервиса, небо будет безоговорочно пасмурным, а дневные температуры окажутся в пределах от -13°С до -16°С. Атмосферное давление составит 763 - 758 мм ртутного столба (ожидается постепенное падение давления в течение дня). Влажность 88 - 86% (к вечеру воздух станет заметно суше). Магнитное поле неустойчивое.

О погоде на ближайшие дни мы рассказывали здесь.

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