Фигуристка Алина Загитова подвела итоги каникул в Ижевске

Каникулы Алины Загитовой удались на славу. Фото instagram.com/azagitova/

«Ижевск, я скучала! Я так люблю проводить время с родственниками, и наконец появилась такая возможность. Поболтали с абикой и бабайкой, рассказала им все-все, что в последнее время происходило.

Наша дружная семья конечно не смогла просто сидеть дома, поэтому мы поехали кататься на лыжах! Погода как раз к этому располагала.

Жалко, что ижевские каникулы закончились так быстро. Но хочу сказать, что отдохнула я отлично!», - сообщила Алина в своем аккаунте в Инстаграм.

Также фигуристка поделилась фотографиями и видео с моментом борьбы с младшей сестрой Сабиной.

В комментариях поклонники Алины порадовались за фигуристку:

«Такая румяная и юная Алина, рады, что ты отдыхала, да еще в лучшей компании».

«Наша гордость! Ижевск гордится тобой!»

«Какой вид спорта Алина не пробовала?»

Каникулы закончились, и в скором времени Алина отправится на зимние Олимпийские игры в Пекин в качестве репортера.

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