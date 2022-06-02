Ряд регулирующих масочный режим правил отменили в Удмуртии

В Удмуртии отменили масочный режим? Фото: Амир Закиров

В Удмуртии внесены изменения в распоряжение, которое с марта 2020 года регулирует ограничения, связанные с борьбой против распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, это сделано «для исключения двойного толкования при решении вопроса о привлечении к административной ответственности».

В частности, в пресс-релизе говорится об исключении из «антиковидного» распоряжения правил, регулирующих масочный режим на территории республики. Вместе с тем говорится, что жители и предприниматели по-прежнему должны соблюдать требования, установленные распоряжением Роспотребнадзора от 16 октября 2020 года, которым и вводился масочный режим на территории России.

Какие правила исключены из распоряжения, неизвестно. Документ с изменениями пока не опубликован.

Напомним, в феврале 2021 года глава Удмуртии Александр Бречалов первым из российских губернаторов объявил об отмене обязательного масочного режима, однако официального постановления об этом опубликовано не было. В тот же день руководитель Роспотребнадзора России и действующий Главный государственный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что на федеральном уровне требование носить маски сохраняется.

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