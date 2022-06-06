Сильные дожди ожидаются в Удмуртии днем 7 июня

Ближайшей ночью в регионе пройдут небольшие дожди, местами - умеренные

Завтра, 7 июня, днем местами по Удмуртии ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

«Ближайшей ночью в регионе пройдут небольшие дожди, местами - умеренные. Завтра днем прогнозируются продолжительные дожди, местами – сильные», - говорится в сообщении.

Жителей призывают учитывать погодные условия. Напомним, для вызова экстренных служб необходимо обращаться по номеру 112.

О погоде на ближайшую неделю мы рассказывали здесь.

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