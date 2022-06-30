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Общество30 июня 2022 11:22

Президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова арестовали на 2 месяца

Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ
Дмитрий Коренев
Дмитрия Талантова задержали в Ижевске 28 июня

Дмитрия Талантова задержали в Ижевске 28 июня

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Москве суд заключил под стражу на 2 месяца президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, обвиняемого в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенного по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом пишет «Ъ-Удмуртия».

«Талантова отправили в СИЗО на два месяца, до 23 августа. Заседание по мере пресечения проходило в закрытом для слушателей режиме», - пишет издание.

Напомним, Дмитрия Талантова задержали в Ижевске 28 июня и в тот же день доставили в Москву. Следствие считает, что он дискредитировал органы государственной власти и армию РФ своими публикациями в социальных сетях.

Талантов является одним из защитников советника главы корпорации «Роскосмос», экс-сотрудника газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

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