В Ижевске ищут двух подростков 2007 года рождения

Фото: ПСО «Регион 18»

В столице Удмуртии ищут двух подростков 2007 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», 25 июля около 16:30 они самовольно покинули территорию медучреждения в городке Машиностроителей, до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Один из них (на фото слева) был одет в серые шорты, черную футболку с надписью «standoff» и изображением мужчины с пистолетом, черные кроссовки.

Второй (на фото справа) ушел в черном спортивном костюме с зеленой надписью «save» на груди и черных кроссовках.

Обладающих информацией об их местонахождении просят позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).

Обновлено: подростки найдены, живы.

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