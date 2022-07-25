15-летняя девочка пропала в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут девушку 2007 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», о ее местонахождении ничего неизвестно с 24 июля, по месту проживания на улице Керамической отсутствует.

Приметы: рост 170 см, телосложение плотное, глаза каре-зеленые, волосы крашеные с рыжим оттенком.

Была одета в синюю ветровку с изображением звезд на рукавах, черную футболку, черные шорты и черные кроссовки.

Обладающих информацией о ее местонахождении просят позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).

Обновлено: девушка найдена, жива.

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