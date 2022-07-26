Мужчина в желтых штанах регулировал движение на перекрестке в центре Ижевска

Мужчина в желтых штанах вышел на перекресток улицы Горького и переулка Широкого в Ижевске и начал регулировать движение. Фото: Юрий Паламарчук, vk.com/zlou18

Вечером 25 июля мужчина в желтых штанах вышел на перекресток улицы Горького и переулка Широкого в Ижевске и начал регулировать движение. Видеозаписью с его действиями поделились подписчики паблика «Злой Ижевчанин».

Мнения комментаторов о причинах такого поведения разделились – кто-то предположил, что мужчина перегрелся на солнце, другие списывают все на воздействие алкоголя или запрещенных веществ.

В итоге мужчину забрали сотрудники полиции. Фото: Ирина Савина, vk.com/zlou18

В итоге горе-регулировщика забрали сотрудники полиции.

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