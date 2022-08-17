Парашютную вышку Школы юных летчиков сносят

На месте старой вышки начали возводить новую. Фото: очевидец

Наши читатели обнаружили, что парашютная вышка Школы юных летчиков разобрана, а на территории учреждения работает строительная техника. Разумеется, подобное не осталось без внимания, и многие начали писать нам с вопросами о происходящем. Многие переживают, делятся воспоминаниями, связанными с детством и вышкой при Школе.

«Эх, помню, в детстве порой сидел на кухне, пил чай и смотрел, как ребята с этой вышки прыгают. Жалко ее. Ушли в прошлое почти все основные приметы моего района», – вспоминает один из местных жителей.

«А у нас тут занятия были с первого по девятый класс. Много бегали, узлы вязали… ну и конечно, прыгали! Это была часть военной подготовки», – рассказала одна из выпускниц местной кадетской школы.

Корреспондент «Комсомольской правды – Ижевск» позвонил в школу, чтобы узнать о происходящем подробнее. Нам сообщили, что в скором времени парашютная вышка будет реконструирована и дети начнут на ней заниматься. Процесс на работу Школы не повлияет: запись в кружки и встречи с родителями начнутся в понедельник.

Дети активно занимались упражнениями на вышке Фото: Архив КП

Корреспондент «Комсомольской правды – Ижевск» позвонил в школу, чтобы узнать о происходящем подробнее. Нам сообщили, что в скором времени парашютная вышка будет реконструирована и дети начнут на ней заниматься. Процесс на работу Школы не повлияет: запись в кружки и встречи с родителями начнутся в понедельник.

Ранее мы уже писали о том, что вышка пришла в негодность и что на одной из краудфандинговых площадок идет сбор средств. А местные жители помогали Школе собирать макулатуру.

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