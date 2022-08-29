Фотофакт: у Школы юных летчиков в Ижевске вновь появилась парашютная вышка

У школы юных летчиков в Ижевске вновь появилась парашютная вышка. Фото: очевидец

В Ижевске около Школы юных летчиков вновь появилась парашютная вышка, сообщают наши читатели.

Фото: очевидец

Пока неизвестно, когда на объекте снова начнутся тренировки.

Напомним, в 2019 году был открыт сбор средств на восстановление исторической парашютной вышки, которая к тому времени находилась в плачевном состоянии. Позднее был объявлен сбор макулатуры. В середине августа текущего года вышку разобрали.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии за сутки выявили 784 новых случая COVID-19

Фальшивую купюру обнаружили в одном из банков Ижевска

Ранее судимого за наркотики гражданина отправили охранять один из детских садов Удмуртии

Стас Михайлов выступил на Центральной площади Ижевска