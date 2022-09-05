Правительство РФ выделило 127 млн рублей на благоустройство парка «Тишино» в Ижевске

Парк «Тишино» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртия получит 126,8 миллионов рублей на реализацию проекта по благоустройству парка «Тишино» в Ижевске. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Проект благоустройства парка, который победил в рейтинговом электронном голосовании жителей Ижевска, подразумевает создание детских площадок, зоны беседок, а также трассы для катания на тюбингах. Центром нового общественного пространства должен стать амфитеатр, где можно будет проводить различные мероприятия с участием зрителей», – сообщает пресс-служба правительства РФ.

Завершить реконструкцию планируют к середине 2023 года.

Напомним, решение о выделении денег на благоустройство парка стало одним из пунктов перечня поручений по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в Удмуртию 21 июля.

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