Общественный транспорт перенаправят с улицы Пушкинской в Ижевске вечером 19 сентября

С 18:30 до 22:00 будет закрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Пушкинской от Советской до Кирова Фото: Диля Ахмадишина

Вечером 19 сентября на Центральной площади Ижевска состоится праздничный концерт (6+), посвященный Дню оружейника, в связи с чем с 18:30 до 22:00 будет закрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Пушкинской от Советской до Кирова. Общественный транспорт временно перенаправят на другие улицы.

Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», автобус №28 при движении в сторону центра будет двигаться через улицы Кирова и Удмуртскую, в обратном направлении – через Удмуртскую и Майскую. Маршрут №19 перенаправят по улицам Кирова и Карла Маркса.

Автобусы маршрута №26 пойдут по схеме: улица Советская – улица Удмуртская (без заезда на Пушкинскую).

Как сообщили в МУП «ИжГЭТ», троллейбусы маршрутов №№ 1, 4 и 7 пустят через улицу Удмуртскую.

Напомним, в этот же вечер с 20:00 до 22:00 закроют движение по улице Горького (от улицы Бородина до переулка Широкого), по улице Милиционной (от улицы Бородина до переулка Широкого), на Набережной им. зодчего Дудина (от ул. Милиционной до переулка Широкого). Ограничение касается всех видов транспорта, кроме общественного.

Фото: izh.ru

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