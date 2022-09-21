В Донбассе, Херсонской области и Запорожье проведут референдумы о вхождении в состав России: мнения экспертов из Удмуртии

По словам депутата Госдумы РФ Андрея Исаева, население этих территорий не видит свое будущее в составе Украины. Фото: vk.com/team_isaev

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Эксперты из Удмуртии отмечают, что это необходимое и давно назревшее решение.

Так, по словам депутата Госдумы РФ Андрея Исаева, население этих территорий не видит свое будущее в составе Украины.

«Жители ДНР, ЛНР и освобождённых территорий, с которыми мне довелось встречаться, говорят по-русски и никогда не отделяли себя от русской цивилизации. Поэтому сейчас, когда они видят, что НАТО усиливает поставки оружия, и Запад вместе с Украиной полны решимости захватить их территории, они потребовали, и это был естественный порыв людей, окончательно решить вопрос о том, чтобы быть вместе с Россией», - заявил он.

По данным соцопросов, воссоединение своего региона с Россией поддерживают поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, 87% жителей Запорожья и 80% жителей Херсонщины.

«Не раз за последние месяцы бывал в рабочих поездках на Донбассе, много общался с местными жителями, знаю их настроение. У всех одно видение будущего: только с Россией! На долгие восемь лет растянулась эта дорога домой. Восемь лет, наполненные болью и страданиями», - рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин, добавив, что пора поставить точку и закрыть этот вопрос навсегда.

Федеральный координатор Центра объединения гражданских инициатив «Единые» Диана Кропотина также рассказала о своей поездке в Донбасс.

«Мирные жители рассказывали о зверствах нацистского режима. Это страшные истории, особенно, когда через них проходят невинные маленькие дети. Сегодня население выступает за стабильность, безопасность, защиту и, самое важное, - мир, о котором они мечтали последние 8 лет, живя под обстрелами и в режиме процветающего геноцида и жестокости. Именно Россия в это трудное и страшное время пришла на помощь, выступая за правду и справедливость, ломая однополярный мир и противостоя НАТО. Сегодня мы вместе. Мы стали сильнее. Наша страна и российская армия делают все для безопасного будущего каждого из нас», - поделилась она.

По словам помогавшего мирным жителям волонтера Победы Джонибека Макхамова, сейчас на Донбассе идет борьба с настоящим злом.

«Это я хочу передать всем, кто сомневается. Передать от всех жителей Донбасса, которые страдали все 8 лет»», - добавил он.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ФСБ рассекретила материалы дела корреспондента из Ижевска, работавшего на фашистов в годы ВОВ

15% составила инфляция в Удмуртии в августе

Житель Ижевска может лишиться автомобиля стоимостью 1,6 млн рублей из-за долгов за «коммуналку»

Бармен из Можги получил 6 лет колонии за попытку убийства посетителя