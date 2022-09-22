Александр Сыров покинул ряды депутатов Гордумы Ижевска

Александр Сыров продолжит карьеру в Госсовете Удмуртии Фото: Амир Закиров

Полномочия депутата Городской думы Ижевска, руководителя фракции КПРФ в муниципальном парламенте Александра Сырова досрочно прекращены. Как сообщает пресс-служба администрации города, соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии Гордумы.

«Депутатские полномочия Александра Сырова были прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию», - говорится в сообщении.

Александр Сыров был избран депутатом Госсовета Удмуртии от КПРФ на выборах 9-11 сентября. Одновременно на выборах главы региона он занял второе место, набрав 19,8% голосов.

Напомним, по итогам выборов большинство мандатов в Государственном Совете получила «Единая Россия» – 49; 4 места у ЛДПР, 3 – у КПРФ, 2 – у «Справедливой России»; по одному мандату у представителя «Родины» и у самовыдвиженца.

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