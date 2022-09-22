Врач посоветовал включить в рацион продукты, содержащие витамины С, А и В12

Много витамина С содержится в черной смородине Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT рассказал, что в осенний период следует разнообразить свой рацион продуктами с витаминами С, А и В12.

Как отметил специалист, это нужно для укрепления иммунитета и защиты от вирусов.

«Люди, которые питаются преимущественно макаронами, хлебом и мясом, рискуют ослабить свою иммунную систему за счет нехватки фитонутриентов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах», — заявил он.

По словам врача, большое количество витамина С содержится в черной смородине, а витамины А, В12, цинк и селен есть в облепихе. Когда завершится сезон фруктов и овощей, можно добавлять в свой рацион замороженные продукты, которые по своим полезным свойствам не уступают свежим.

«В среднем суточная доза витамина С должна составлять не меньше 500 мг в сутки. Его можно употреблять в виде добавок или получать из ягод и цитрусовых. Скоро будут мандарины. Это хороший источник витамина С, но его там в четыре раза меньше, чем в черной смородине. Когда погода станет совсем холодная, можно курсом по семь — десять дней пропить эхинацею. Она поднимает активность иммунных клеток», — добавил Сергей Чудаков.

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