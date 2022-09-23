В Сарапуле во время пожара погиб одинокий 84-летний мужчина

Утром 22 сентября в Сарапуле в одной из квартир жилого дома по улице Седельникова случился пожар Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

Утром 22 сентября в Сарапуле в одной из квартир жилого дома по улице Седельникова случился пожар. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в огне погиб 84-летний хозяин квартиры.

Установлено, что мужчина жил один, злоупотреблял алкоголем. Предположительная причина пожара – курение в нетрезвом состоянии.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, опрашиваются соседи и родственники погибшего.

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