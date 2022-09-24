До 21 градуса тепла и небольшие дожди ожидаются в Ижевске 24 сентября

Днем в Ижевске ожидаются небольшие дожди Фото: Эдуард КАРИПОВ

Днем 24 сентября воздух в Ижевске прогреется +19-21 °С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидаются небольшие дожди. Атмосферное давление значительно ниже нормы - от 741 мм рт. ст. утром до 744 мм рт.ст. вечером. Влажность воздуха утром около 58%, днем 56%, вечером 76%. Магнитное поле неустойчивое.

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