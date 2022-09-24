В Удмуртии за сутки выявили 1300 новых случаев COVID-19

Летальных случаев нет
Фото: Мария Бакланова
В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 1300 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 1155), в ковид-стационары госпитализировано 60 человек. Об этом утром 24 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Летальных случаев нет. Выздоровели 505 человек.
«В связи с легким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 7 853 человека», – говорится в сообщении
357 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 37 человек - в тяжелом состоянии, из них 13 – на аппаратах ИВЛ.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 200 854 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 180 517 пациентов выздоровели. 4 076 человек скончались, из них 3 879 - с подтвержденным диагнозом.
Вакцинировались 702 957 жителей региона, из них 562 104 получили второй компонент. 233 553 человека прошли ревакцинацию.
В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С воскресенья начнет холодать: синоптики рассказали ижевчанам о погоде на выходные
В Глазове обнаружили стайку погибших свиристелей
Много ли экономят и где заряжаются: ижевские владельцы электрокаров рассказали о езде на таких машинах по городу
Следователи воссоздали портрет мужчины, чей череп был обнаружен в сумке на улице 14-й в Ижевске
В Удмуртии двое пьяных мужчин угнали и сожгли автомобиль 72-летнего пенсионера