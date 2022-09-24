В Удмуртии за сутки выявили 1300 новых случаев COVID-19

Летальных случаев нет Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 1300 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 1155), в ковид-стационары госпитализировано 60 человек. Об этом утром 24 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Летальных случаев нет. Выздоровели 505 человек.

«В связи с легким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 7 853 человека», – говорится в сообщении

357 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 37 человек - в тяжелом состоянии, из них 13 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 200 854 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 180 517 пациентов выздоровели. 4 076 человек скончались, из них 3 879 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 957 жителей региона, из них 562 104 получили второй компонент. 233 553 человека прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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