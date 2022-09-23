В Глазове обнаружили стайку погибших свиристелей

Очевидец насчитал 7 погибших птиц. Фото: vk.com/zloyglazov18

22 сентября в группе «ВКонтакте» «Злой глазовчанин» появился пост с фотографиями, на которых можно увидеть лежащих на асфальте свиристелей.

«Во дворе по ул. Кирова, 10 наблюдается падеж птиц. Насчитал 7 тушек. Что происходит в городе?», – интересуется автор поста, пожелавший остаться анонимным.

Фото: vk.com/zloyglazov18

Комментаторы предлагают сразу несколько версий. Наиболее правдоподобная: птицы опьянели, наевшись забродивших ягод.

В основе рациона этих птиц действительно плоды рябины, боярышника, дикой яблони, а также другие плоды. Эти птицы пролетают через нашу республику дважды в год и каждый раз «снимают урожай»: осенью это недавно поспевшие ягоды и яблочки, а ранней весной - что осталось висеть на ветках или упало в снег.

Орнитолог сообщества «Бердинг в Удмуртии» Ольга Ежова считает эту версию сомнительной, - по ее мнению, несмотря на теплую погоду, о брожении плодов говорить пока рано; они только-только созрели, и, как правило, начинают бродить лишь весной. Специалист считает, что стая птиц столкнулась с какой-то физической преградой.

«Обычно свиристели разбиваются, когда их что-то пугает. Они резко взлетают всей стаей и могут удариться в стекло или о провода. Отравление маловероятно. От токсикологических причин они вряд ли упали бы в одном месте», – объясняет эксперт.

Если судить по фотографиям в «Яндекс.Картах» и Google Maps, по указанному адресу расположены пятиэтажки, а относительно высотных застекленных зданий нет; однако между крышами натянуто множество проводов.

Версию с эпидемией или отравлением можно было бы рассматривать, если бы птицы не погибли единомоментно и в таком количестве.

Напомним, летом в Можге зафиксировали массовую гибель голубей. По результатам проведенных исследований возбудителей птичьего гриппа специалисты не обнаружили.

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