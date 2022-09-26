Школы Ижевска с 27 сентября будут работать в штатном режиме

С 27 сентября все муниципальные общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Ижевска будут работать в штатном режиме Фото: Архив КП

С 27 сентября все муниципальные общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Ижевска будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сейчас информацию доводят до родителей через школьные чаты.

Родители и дети, нуждающиеся в психологической помощи, могут обратиться в центр психологической поддержки, развернутый в лицее № 86 (ул. Холмогорова, 34). На время работы штаба лицей будет работать дистанционно.

Напомним, 26 сентября в школе №88 Ижевска произошла трагедия. 34-летний Артем Казанцев вошел в здание школы и открыл огонь. В первую очередь он застрелил охранника. По последним официальным данным, в результате погибли 15 человек, в том числе 11 детей. 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней степени тяжести.

Впоследствии нападавший покончил с собой. Как сообщил глава региона, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В республике объявлен трехдневный траур. На месте трагедии образовался стихийный мемориал. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

В республике объявлен трехдневный траур. На месте трагедии образовался стихийный мемориал. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

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