Прощание с погибшими во время стрельбы в школе №88 Ижевска пройдет 28 сентября

В 9 в Ижевске утра состоялось прощание с учителем математики Натальей Ведерниковой Фото: Михаил Красильников

28 сентября в Ижевске прощаются с жертвами трагедии в 88 школе. Об этом сообщается в группе школы в «ВКонтакте».

В 9 утра начнется прощание с преподавательницей математики Натальей Ведерниковой. Проститься с педагогом можно будет по адресу ул. Буммашевская 7/3. Прощание продлится час.

Помимо этого, сегодня, 29 сентября можно будет проститься с погибшим первоклассником по адресу Воткинское шоссе, 65 в 11:00. Также в 11:00 состоится прощание с одним из детей в Свято-Михайловском соборе и в Завьялово - с другим. В Александро-Невском соборе простятся с двумя жертвами трагедии.

В четверг, 29 сентября, в Александро-Невском соборе в 11:00 пройдет церемония прощания с учительницей английского языка Маргаритой Сахарных.

О прощании с другими жертвами Артема Казанцева пока неизвестно.

Напомним, в результате стрельбы в 88 школе погибло 17 человек, в том числе 11 детей, 3 учителей, 2 охранника, а также еще одна работница школы. Более 20 чел. ранены, 15 из них доставлены на спецборте МЧС для госпитализации в клиниках Москвы.

Редакция выражает искренние соболезнования родственникам всех погибших.