Минздрав Удмуртии опроверг информацию о новых диагнозах Артема Казанцева, стрелявшего в школе №88 Ижевска

Артем Казанцев, убивший 17 человек при нападении на школу №88 в Ижевске Фото: Мария Бакланова

В ряде СМИ появилась информация о том, что Артем Казанцев, убивший 17 человек при нападении на школу №88 в Ижевске, страдал артритом. Говорилось о том, что он не был у врача чуть ли не 2 года. Все данные медицинской карты стрелка были предоставлены на условиях анонимности работником ГКБ №2.

Однако Минздрав Удмуртии в ответ на запрос «Комсомолки» о состоянии медкарты Казанцева и его диагнозах официально опроверг эти данные.

«По размещенной в ряде СМИ информации, якобы предоставленной неустановленным медицинским работником ГКБ №2, о наличии у пациента Казанцева определенных диагнозов поясняем, что данные не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

Сейчас в больнице проводится внутренняя проверка с целью установления лиц, нарушивших положение ст.13 Федерального закона N 323-ФЗ «Соблюдение врачебной тайны».

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов и сотрудники правоохранительных органах говорили о шизофрении Казанцева. О наличии других диагнозов официально пока не сообщается.

Напомним, 26 сентября Артем Казанцев напал на школу №88 в Ижевске. От его рук погибли 17 человек, в том числе 11 детей. На лечение в Москву были отправлены 15 раненых. Сейчас в больницах Ижевска остаются 8 школьников.

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