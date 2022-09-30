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Происшествия30 сентября 2022 6:44

Учительницу, погибшую при обстреле школы № 88 Ижевска, посмертно наградили знаком отличия

Награду вручили ее сыну во время панихиды
Софья Кель
Учительница Маргарита Сахарных. Фото: пресс-служба Ижевска

Учительница Маргарита Сахарных. Фото: пресс-служба Ижевска

Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, которая стала жертвой стрелка в школе № 88 Ижевска, посмертно наградили знаком «Отличник просвещения» министерства просвещения России. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

Знак отличия и удостоверение вручили сыну Маргариты Михайловны во время прощания, которое прошло 29 сентября.

В этот же день похоронили еще четверых погибших во время трагедии. Помощь с организацией похорон была оказана властями республики.

«Комсомолка» ранее делилась воспоминаниями родителей и выпускников о погибших учителях.

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