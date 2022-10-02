В Ижевске пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии

Фото: скриншот видео из социальных сетей, предоставлено пресс-службой Росгвардии по Удмуртии

В Ижевске сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.

1 октября около 13:40 экипажам вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о ДТП: водитель серебристого «Ситроена» сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Росгвардейцы приступили к отработке предполагаемых маршрутов нарушителя. Вскоре подходящий под описание автомобиль обнаружили у ледового дворца «Ижсталь»

Несмотря на законные требования остановиться, водитель лишь увеличил скорость, при этом грубо нарушая скоростной режим. На этот раз скрыться ему не удалось – иномарку блокировали возле дома №244 по улице Удмуртской.

«Водителем автомобиля оказался житель Ижевска 1981 года рождения, с явными признаками опьянения. Сотрудники Росгвардии передали правонарушителя прибывшим инспекторам ДПС для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.

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