Жители Ижевска продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу около школы № 88

Мемориал занял почти весь квартал Фото: Архив КП

Мемориал в память о жертвах стрельбы в школе № 88 уже занял весь прилегающий к школе район. Люди продолжают нести сюда цветы и игрушки.

Жители все еще несут цветы и игрушки Фото: Архив КП

Трагедия случилась утром 26 сентября. Школу атаковал выпускник Артем Казанцев. У него было психическое расстройство. Погибли 17 человек, 25 были ранены. 15 пострадавших лечатся в Москве. Одного ребенка выписали накануне.

За проявленное мужество наградили раненого десятиклассника Александра Стерхова. Посмертную награду также получила одна из погибших учительниц – Маргарита Сахарных.

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