Школьника, которого ранили при стрельбе в школе № 88, наградили за мужество

Старшекласснику вручили награду МВД России

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил десятиклассника Александра Стерхова за смелость и мужество, проявленные при стрельбе в школе № 88. Об этом сообщает пресс-служба МВД Российской Федерации.

Молодой человек получил ранение. Несмотря на это, он отправился в кабинет директора и предупредил об опасности. Благодаря этому удалось вовремя предпринять меры и начать эвакуацию.

После этого Александр начал помогать директору и учителям выводить детей в безопасные места. Это заметили сотрудники МЧС, и уговорили Александра обратиться за помощью.

Старшеклассника наградили медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».

Напомним, стрельба произошла в школе № 88 утром 26 сентября. На школу напал выпускник Артем Казанцев, страдающий шизофренией. Погибли 17 человек, 25 были ранены. 15 пострадавших перевезли на лечение в Москву. Одного ребенка выписали накануне.

Посмертную награду также получила одна из погибших учительниц – Маргарита Сахарных.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я притворился мертвым». Выживший при стрельбе в школе № 88 Ижевска девятиклассник рассказал о трагедии

Кровавый след Артема Казанцева: убивший 17 человек в 88-й школе Ижевска не впервые напал с оружием на людей

«Они могли бы закрыться». Дедушка погибшего девятиклассника в школе № 88 Ижевска поделился своей болью