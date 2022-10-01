Школьника, которого ранили при стрельбе в школе № 88, наградили за мужество

Старшекласснику вручили награду МВД России
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил десятиклассника Александра Стерхова за смелость и мужество, проявленные при стрельбе в школе № 88. Об этом сообщает пресс-служба МВД Российской Федерации.
Молодой человек получил ранение. Несмотря на это, он отправился в кабинет директора и предупредил об опасности. Благодаря этому удалось вовремя предпринять меры и начать эвакуацию.
После этого Александр начал помогать директору и учителям выводить детей в безопасные места. Это заметили сотрудники МЧС, и уговорили Александра обратиться за помощью.
Старшеклассника наградили медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».
Напомним, стрельба произошла в школе № 88 утром 26 сентября. На школу напал выпускник Артем Казанцев, страдающий шизофренией. Погибли 17 человек, 25 были ранены. 15 пострадавших перевезли на лечение в Москву. Одного ребенка выписали накануне.
Посмертную награду также получила одна из погибших учительниц – Маргарита Сахарных.
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