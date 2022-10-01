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Происшествия1 октября 2022 10:06

Школьника, которого ранили при стрельбе в школе № 88, наградили за мужество

Он предупредил об опасности директора, несмотря на рану
Анастасия Захарова
Старшекласснику вручили награду МВД России

Старшекласснику вручили награду МВД России

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил десятиклассника Александра Стерхова за смелость и мужество, проявленные при стрельбе в школе № 88. Об этом сообщает пресс-служба МВД Российской Федерации.

Молодой человек получил ранение. Несмотря на это, он отправился в кабинет директора и предупредил об опасности. Благодаря этому удалось вовремя предпринять меры и начать эвакуацию.

После этого Александр начал помогать директору и учителям выводить детей в безопасные места. Это заметили сотрудники МЧС, и уговорили Александра обратиться за помощью.

Старшеклассника наградили медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».

Напомним, стрельба произошла в школе № 88 утром 26 сентября. На школу напал выпускник Артем Казанцев, страдающий шизофренией. Погибли 17 человек, 25 были ранены. 15 пострадавших перевезли на лечение в Москву. Одного ребенка выписали накануне.

Посмертную награду также получила одна из погибших учительниц – Маргарита Сахарных.

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