Почти 28 млрд рублей могут выделить Удмуртии из федерального бюджета

Бюджет пока не принят Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Во время второго чтения в Госдуме депутаты обсудили законопроект о распределении федеральных средств. Как сообщает пресс-служба Госсовета республики, Удмуртии могут выделить почти 27 млрд рублей.

Со времен первого чтения бюджет для Удмуртии увеличился с 13 млрд 635 млн рублей до 27 млрд 941 млн рублей.

Появились новые статьи в расходной части. 153 млн рублей выделят для развития молодежной политики и почти 30 млн рублей – на зарплаты советников директоров школ по воспитательной работе.

На формирование современной городской среды регион получит около 400 млн рублей, а на строительство нового жилья еще 360 млн рублей. Также на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан в бюджет Удмуртии направят 323,1 млн рублей.

На выделенные деньги отремонтируют 7 школ региона. Обновление ждет начальную школу с детским садом в селе Сигаево, школы в Ижевске на улицах Автозаводская, Клубная и Халтурина, школа в Воткинске в микрорайоне «Березовка», школа в деревне Хохряки, а также школа в Сарапуле в районе ж/д вокзала.

Откроют новые библиотеки, отремонтируют театры, а также построят «Дворец единоборств» в Ижевске.

Замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что несмотря на текущую работу над проектом бюджета, вопросы привлечения федерального финансирования будут находится на постоянном контроле депутатов, в том числе в рамках деятельности федеральной трехсторонней комиссии.

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