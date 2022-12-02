Погода в Ижевске 2 декабря: переменная облачность и резкое похолодание до -16 градусов

В Ижевске начинаются зимние морозы
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 2 декабря в Ижевске ожидается переменная облачность.
Резко похолодает. Температура воздуха днем составит -14.. -16 °С. Осадки маловероятны. Скорость северо-восточного ветра достигнет 2-7 м/с. На дорогах сохранится гололедица
К вечеру столбик термометра опустится до -26 °С, возможен небольшой снег. Ветер не изменит направления, его скорость составит около 3 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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