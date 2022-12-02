Погода в Ижевске 2 декабря: переменная облачность и резкое похолодание до -16 градусов

В Ижевске начинаются зимние морозы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 2 декабря в Ижевске ожидается переменная облачность.

Резко похолодает. Температура воздуха днем составит -14.. -16 °С. Осадки маловероятны. Скорость северо-восточного ветра достигнет 2-7 м/с. На дорогах сохранится гололедица

К вечеру столбик термометра опустится до -26 °С, возможен небольшой снег. Ветер не изменит направления, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии выявили 178 новых случаев COVID-19

В Удмуртии изменили схему налогообложения на недвижимость

Пункты вакцинации продолжают работу в трех торговых центрах Ижевска

Ледовый городок в стиле русских сказок откроют на Центральной площади в Ижевске