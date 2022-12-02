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НовостиОбщество2 декабря 2022 2:29

Погода в Ижевске 2 декабря: переменная облачность и резкое похолодание до -16 градусов

На дорогах сохранится гололедица
Екатерина АРДАШЕВА
В Ижевске начинаются зимние морозы

В Ижевске начинаются зимние морозы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 2 декабря в Ижевске ожидается переменная облачность.

Резко похолодает. Температура воздуха днем составит -14.. -16 °С. Осадки маловероятны. Скорость северо-восточного ветра достигнет 2-7 м/с. На дорогах сохранится гололедица

К вечеру столбик термометра опустится до -26 °С, возможен небольшой снег. Ветер не изменит направления, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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