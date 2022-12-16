На начало декабря госдолг Удмуртии остался на уровне 71,5 млрд рублей

Размер госдолга не изменился Фото: Ульяна Колмогорова

Размер госдолга Удмуртии за ноябрь остался на уровне 71,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

93% или 66,5 млрд рублей от этой суммы составляют кредиты из федерального бюджета. Республика берет взаймы по ставке 0,1% годовых. 7% или 5 млрд рублей от долга занимают обязательства по ценным бумагам, ставка – 10,5% годовых. Расходы на обслуживание госдолга составляют 642 млн рублей.

Напомним, что в ноябре уровень госдолга также составлял 71, 5 млрд рублей. Сейчас Удмуртия находится находится на первом месте в России по долговой нагрузке.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

За громкий лай и вой животных теперь будут штрафовать в Удмуртии

В Удмуртии увеличили размер штрафов за нарушение антиалкогольного законодательства

Мужчина с пластмассовым пистолетом ограбил микрокредитную организацию в Ижевске