На начало декабря госдолг Удмуртии остался на уровне 71,5 млрд рублей

Размер госдолга не изменился
Фото: Ульяна Колмогорова
Размер госдолга Удмуртии за ноябрь остался на уровне 71,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.
93% или 66,5 млрд рублей от этой суммы составляют кредиты из федерального бюджета. Республика берет взаймы по ставке 0,1% годовых. 7% или 5 млрд рублей от долга занимают обязательства по ценным бумагам, ставка – 10,5% годовых. Расходы на обслуживание госдолга составляют 642 млн рублей.
Напомним, что в ноябре уровень госдолга также составлял 71, 5 млрд рублей. Сейчас Удмуртия находится находится на первом месте в России по долговой нагрузке.
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