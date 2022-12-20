Миллион туристов планируют принять в Удмуртии в 2023 году

В Удмуртии пройдет как минимум 6 фестивалей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В следующем году в республику планируют принять миллион туристов. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного отчета в Госсовете.

На днях глава провел совещание с вице-премьером Правительства России Дмитрием Чернышенко и предложил продлить программу строительства модульных гостиниц и на 2023 год. Он мотивировал это высоким спросом.

«По итогам этого года планируем привлечь в республику 850 тысяч туристов. Когда-то мы и мечтать о такой цифре не могли», – сказал Бречалов.

И уже в следующем году в Удмуртии хотят принять миллион туристов. Для этого власти разработали событийный календарь. В 2023 для жителей и гостей республики проведут как минимум 6 фестивалей. Это театральный фестиваль «ТУК-ФЕСТ», фестиваль настоящей музыки «Улетай», фестиваль по парапланеризму «Взлетные истории», Фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского», VIII Международный фестиваль финно-угорский кухни «Быг-Быг», фестиваль «Всемирный день пельменя». Кроме того пройдет лыжный марафон имени Галины Алексеевны Кулаковой и военно-историческая реконструкция событий Гражданской войны «Юринское Убоище» в Сарапульском районе.

Также власти планируют создать национальный туристический маршрут Удмуртии. Он позволит республике выйти на межрегиональный уровень.

Напомним, что глава также отчитался о судьбе мобилизованных из Удмуртии – недавно произошла передислокация. В скором времени Бречалов планирует навестить наших бойцов. Также Бречалов поручил удвоить налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в бюджет региона к 2024 году и заняться воспитанием патриотизма в школах.

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