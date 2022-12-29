Написанная участниками проекта «Учучуду» из Ижевска песня в исполнении Светланы Сургановой номинирована на премию «Чартова дюжина»

Наставником в каждой смене «Учучуду Music Weekend» является кто-то из известных исполнителей. Катя Ангелова, vk.com/uchuchudu

Песню «Лето» от команды «Учучуду Music Weekend», написанную в 2022 году и исполненную известной певицей Светланой Сургановой, номинировали на XVI ежегодную музыкальную премию «Чартова дюжина». Это хит-парад лучших песен по мнению слушателей «Нашего Радио» (103,8 FM, 12+).

Победителей премии выбирают путем голосования в два этапа. Первый уже стартовал и продлится до 22 января 2023 года. По его итогам сформируются пятерки лучших в десяти номинациях. Второй этап выявит победителей, от пройдет с 23 января по 19 февраля. Итоги в прямом эфире объявят 22 февраля.

Песня «Лето» участвует в категории «Совместная работа». Проголосовать за этот трек можно по ссылке.

Напомним, эта композиция родилась в рамках совместной работы команды «Учучуду» и Светланы Сургановой. «Учучуду» – это музыкально-продюсерский проект для подростков от 12 до 18 лет. Он дает возможность ребятам попробовать себя в роли настоящих музыкальных продюсеров, а наставником в каждой смене является кто-то из известных исполнителей.

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