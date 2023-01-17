В ФСБ прокомментировали задержание начальника отделения МЧС Удмуртии

Ведутся следственные действия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержание начальника отделения регионального МЧС прокомментировали в пресс-службе УФСБ по Удмуртии. Напоминаем, накануне его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Как оказалось, задержанный является начальником ремонтно-технического центра ведомства. Во время рабочих часов он привлекал сотрудников к выполнению работ в фирме, которой руководил его родственник. Отметим, что у организации был контракт на проведение модернизации региональной системы оповещения населения.

Ведутся следственные действия, обстоятельства устанавливаются.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жители Можги продолжают жаловаться на отсутствие отопления

Льготников из Удмуртии обеспечат бесплатными лекарствами на 1,3 млрд рублей

На улице Холмогорова в Ижевске перекроют движение на 1 неделю