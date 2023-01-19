Главные новости Ижевска на утро 19 января: ДТП с автогрейдером и ледовый фестиваль ангелов

Сегодня в Ижевске будет без осадков. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха -9…-11 °С. Ветер южный 3-8 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Автогрейдер сбил насмерть трехлетнюю девочку в Удмуртии

Автогрейдер сбил мать с ребенком во время уборки снега. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В селе Большая Уча Можгинского района автогрейдер сбил 26-летнюю девушку с трехлетним ребенком. 54-летний водитель техники выполнял снегоуборочные работы. Он двигался с задним ходом, и в этот момент по обочине шли пешеходы.

Ледовый фестиваль ангелов и архангелов проходит в Ижевске

Фото: Мария Бакланова

В столице Удмуртии вот уже в 12 раз проходит Ледовый фестиваль ангелов и архангелов. С 7 по 19 января жители и гости города могут насладиться волшебными скульптурами. «Комсомолка» подготовила для вас небольшую фотоподборку.

Штраф до 200 тысяч рублей за продажу лекарств без рецепта могут ввести в России

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта. Автором идеи стала сенатор Ирина Рукавишникова.

Недобросовестным фармацевтам придется заплатить до 20 тысяч рублей за продажу медикаментов без рецепта, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей. Кроме того, фармацевты могут лишиться права работать в аптеке на срок от полугода до года.

Ремонт в больнице №3 в Ижевске планируют закончить в марте

Сейчас рабочие приступили к ремонту в помещениях стационара. В скором времени здесь будет находиться часть отделения травматологии вместительностью 25-27 коек. В ближайшие 2 с половиной месяца здесь сделают внутреннюю отделку помещений, а также заменят систему автоматической пожарной сигнализации, сантехнику и двери.

Воду в купели на пруду в Ижевске уже освятили

Ижевчане и гости города могут поучаствовать в крещенских купаниях с 18:00 18 января и весь день до 24.00 19 января. 20 января купель закроют.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» собрала список работающих купелей по всей Удмуртии, а также поделилась погодой и правилами безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ночь, улица, фонарь, аптека: 14 красивых фото с уличными светильниками столицы Удмуртии

Не верьте Анфиске: бывший директор зверинца в Ижевске рассказал, почему не стоит заводить дома обезьяну

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова выступила на церемонии закрытия хоккейного турнира в Казани