18 классов и 16 групп в детских садах закрыли из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Удмуртии

Уровень заболеваемости продолжает расти Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 16 по 22 января в Удмуртии из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли 18 классов и 16 групп в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За третью неделю года с ОРВИ слегли 13 674 жителя Удмуртии. Большая часть больных – это дети до 14 лет. Среди подростков зарегистрировали 7 188 больных.

Главным центром заболеваемости можно назвать Ижевск. В столице Удмуртии зарегистрировано 52,7% от общего количества больных. Это 7 206 человек, в том числе 3 881 ребенок младше 14 лет.

Также выявили 388 случаев гриппа. Показатель заболеваемости составил 91,57 на 10 тысяч человек.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом находится на постоянном контроле сотрудников Роспотребнадзора.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» писала, стоит ли жителям региона прививаться в разгар ОРВИ и для чего вообще это делать, если омикрон проходит как обычная простуда?

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