Еще 400 жителей Удмуртии встали на учет в клиники с алкогольной и наркотической зависимостями за прошедший год

На «наливайки» проведут рейды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувший год в Удмуртии список вставших на учет с алкогольной и наркотической зависимостями пополнился на 400 человек. Такой статистикой поделился глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании.

От зависимости страдают жители региона в возрасте от 14 до 38 лет. Сейчас уже составлена интерактивная карта мест, где продается нелегальная и контрафактная алкогольная продукция. В ближайшее время будут проведены рейды.

«В ближайшее время проведем заседание антинаркотической комиссии. Всем главам районов и городов дано поручение раз в месяц проводить заседания по проблеме нелегальной продажи алкогольной продукции, по проблеме наливаек. Ситуация с алкоголизацией и наркоманией по-прежнему напряженная», – сказал Александр Бречалов.

Напомним, что за минувший год уровень алкоголизма в регионе значительно вырос. Вице-премьер правительства Эльвира Пинчук даже назвала алкоголизацию населения одной из «болевых точек» сферы здравоохранения в Удмуртии. Отметим, также что за 2022 год от отравления алкоголем умерли 117 жителей региона.

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