Центральную избирательную комиссию Удмуртии переименуют

Фото: Госсовет Удмуртии

На заседании постоянной комиссии депутаты Горсовета рассмотрели закон «Об Избирательной комиссии Удмуртской Республики». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По рекомендации ЦИК России, было принято решение переименовать республиканский Центризбирком. Из названия уберут слово «Центральная». Теперь региональная комиссия будет называться «Избирательная комиссия Удмуртии».

Напомним, что новый состав комиссии утвердили 12 декабря. Его председателем стала Светлана Пальчик, которую до этого порекомендовала Элла Памфилова. Отметим, что до этого председатель Центризбиркома России раскритиковала работу ЦИК Удмуртии.

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