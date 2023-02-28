Более 180 тысяч номерков для записи к врачу сформировали в Удмуртии

131 658 слотов выложены на интернет-сервисах Фото: Мария Бакланова

Для записи к врачу с 27 февраля по 13 марта для жителей Удмуртии доступно 181 855 слотов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

131 658 из них выложены на интернет-сервисах. Запись доступна к 14 основным специальностям через госуслуги и региональный портал. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила инструкцию для жителей Удмуртии по записи к врачу через онлайн-ресурсы.

Если же интернет-формат вас не устраивает, есть возможность записаться на прием через номера колл-центра Минздрава Удмуртии: 8-800-100-24-47 и центра телефонного обслуживания: 122.

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